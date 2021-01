Sex and the City torna in tv, ora è ufficiale: novità, date e anticipazioni

Sex and the City torna in tv, ora è ufficiale: novità, date...

Sex and the City torna in tv. Dopo anni di attesa spifferi su un possibile sequel è arrivata la conferma che le avventure di Carrie, Charlotte e Miranda avranno un seguito. La serie, dal titolo ‘And Just Like That…’ sarà prodotta da HBO. Sono in programma 10 puntate dalla durata di mezz’ora l’una, le riprese dovrebbero partire in primavera.

Faranno parte del cast Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, assente invece Kim Cattrall, la Samantha Jones della serie, che ha sempre dichiarato di non aver mai trovato sintonia con il resto del cast al di fuori del set. Tanto che ha attaccato pubblicamente Sarah Jessica Parker definita ipocrita e falsa.

Sarah Aubrey, responsabile di contenuti originali di HBO Max ha raccontato così la serie in via di realizzazione: “Sono cresciuta con i loro personaggi e non vedo l’ora di scoprire come si sono evolute le loro storie in questo nuovo capitolo, con l’onestà, l’intensità, l’umorismo e la città tanto amata che le hanno sempre caratterizzate”.

Una nota della stessa HBO ha fatto invece sapere che la nuova serie di Sex and The City, ‘And Just Like That…’ “seguirà Carrie, Miranda e Charlotte nell’esplorazione del percorso che parte dalla complicata realtà della vita e dell’amicizia a trent’anni, e arriva alla realtà ancora più complicata della vita e dell’amicizia a cinquant’anni”.