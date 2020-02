Sgarbi-D’Urso choc: volano gli stracci in diretta su Canale 5

Prima o poi sarebbe dovuto accadere, un po’ come succede nei circhi quando, dopo una serie illimitata di spettacoli, e la reciproca fiducia sembra essersi ormai consolidata, il leone attacca improvvisamente il domatore per sbranarlo.

Così è accaduto stasera nella seconda tranche del ‘Live non è la D’Urso’ quando, tra le scultoree fattezze delle ammiccanti ragazze dell’appena concluso reality ‘La pupa e il secchione’, nello studio orfano di pubblico (precauzionalmente rimasto casa per la minaccia coronavirus), si è materializzato Vittorio Sgarbi.

Il tema è abbastanza provocante di per di sé, e la conduttrice per ‘pepare’ oltremodo il salotto affianca al critico d’arte Alessandra Mussolini, Alba Parietti, e Alda D’Esaunio. Insomma gli ingredienti perfetti per assicurare agli spettatori a casa una miscela esplosiva di prim’ordine. Ma le cose non vanno come forse gli autori avevano immaginato.

“Lei è quello raccomandata”, Barbara sbianca, il caos

Siamo ancora alle presentazioni, e dunque c’è tempo per poi arrivar al sesso, al maschilismo e a quanto di più trash può scaturire da un simile contesto. Sgarbi se ne esce subito candidamente rivelando che tra le pupe c’è ne una che gli avevano chiesto di raccomandare ma non ricorda bene ‘il mandante’, Barbara sbianca, e lui continua come nulla fosse, abbozzando qualche nome eccellente.

Poi addirittura il critico record ed indica Stella Manente, che nega, ma lui va oltre affermando che Sgarbi l’avevo chiamato Berlusconi, no, forse Urbano Cairo. Poi, senza senso, vedendo Barbara sbiancare, lascia intendere che la stessa D’Urso a suo tempo è stata raccomandata del resto, sottolinea, “la D’Urso è una bella ragazza”.

“Capra incapace vai a fare..o tu e la tua vita inutile”

Lei sbotta paonazza: “Vittorio finché si scherza si scherza, ma poi quando si mette in causa me allora mi arrabbio”. A quel punto anziché finirla la con una risata, forse ‘fomentato’ dalla presenza di così tante belle giovani, il critico ‘sbrocca’ come al suo solito: “Capra e incapace vai a fare in cu..o tu e la tua vita inutile”. Lei replica: “Vattene via non puoi stare nella mia trasmissione. Ti sei seduto e te l’ho fatta passare come una battuta, ma adesso basta, vattene via”. Ma Sgarbi non ci pensa nemmeno: “Vaffa…lo, hai rotto il ca..o! Vai via tu! Io non me ne vado Non ti devi permettere di fare delle prediche”.

“No, non esco dallo studio. Sono un ospite e sto qui”

In un crescendo di sproloqui vari. La D’Urso lo invita nuovamente ad uscire dallo studio ma lui replica che non si muove di lì, continuando a sbraitare. Nello studio cala il gelo, gli ospiti sono evidentemente imbarazzati. Barbara continua a cacciarlo, e lui replica “No, sono un ospite e non mi muovo da qui”, è ormai fuori controllo.

Ecco il link per rivedere il’match’:

https://mediasetplay.mediaset.it/article/livenoneladurso/lite-tra-barbara-d-urso-e-vittorio-sgarbi-vai-via_b100001020_a10058

“Non vuoi uscire dallo studio? Ed io ti ignoro”

In evidente imbarazzo la conduttrice chiama allora la pubblicità per prendere tempo ed uscire così da questo surreale momento di tv-trash, oltretutto ai suoi danni. Ma al rientro in studio sebbene i toni siano molto più contenuti, la diatriba tra i due non è affatto finita. La D’Urso tenta allora di ‘schivare’ il critico sottolineando,”Non vuoi uscire? Io continuo come se non ci fossi”. Ma ormai la frittata è fatta. Proseguire a quel punto può essere ‘pericoloso’, anche perché la D’Esaunio pungola Sgarbi precisando che in studio qualcuno merita il cartellino rosso.

Visibilmente provata la D’Urso taglia il salotto…

Barbara è troppo intelligente per ricascarci e decide di tagliare il salotto de ‘La pupa e il secchione’, chiamando il confronto delle ‘sfere’ tra la Cipriani e Barbara Alberti. Ma come dicevamo ormai il clima in studio è a dir poco irrespirabile: contrariamente dal solito la conduttrice non vede l’ora di terminare.

Chiama quindi Morgan ad esibirsi per accomiatarsi dalla diretta dicendo “vieni amore, vai laggiù, dove c’è quel signore che mi ha detto tutte quelle parolacce…”, ed in sottofondo si sente la voce di Sgarbi borbottare…

Quindi la D’Urso rifiata salutando: “Una delle cose più complicate della mia vita televisiva – dice alludendo alla mancanza del pubblico in studio, ma non solo – chiedo scusa a tutti…”, ripete più volte e saluta, parte nuovamente la pubblicità… Al rientro titoli di coda sul ‘povero’ Morgan che canta un classico a modo suo…

Max