Shoah, oggi a Roma i funerali di Piero Terracina: tra ultimi sopravvissuti ai lager nazisti

Si svolgeranno oggi alle 13.30 al Portico d’Ottavia, nel quartiere ebraico di Roma i funerali di Piero Terracina, morto ieri a 91 anni. Alle 14.30 si svolgerà la cerimonia funebre al reparto israelitico del cimitero del Verano. Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti ai lager nazisti, sfuggito al rastrellamento del 16 ottobre , fu arrestato nel ’44 ed internato con la sua famiglia a Auschwitz: fu l’unico a tornare vivo.

“È scomparso un baluardo della Memoria. Piero Terracina ha rappresentato il coraggio di voler ricordare nonostante la sofferenza. Oggi piangiamo un grande uomo, il dolore dovrà trasformarsi in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l’odio antisemita. Baruch Dayan Ha Emet”. Questo il ricordo di Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma.