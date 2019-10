Silvia Maturani (Silvia Tirado), chi è la fidanzata di Gabriele Pippo di Temptation Island: possibile parentela con Martufello?

Al secolo Silvia Maturani, in arte Silvia Tirado. Ormai diventata semplicemente Silvia di Temptation Island Vip. Nel noto programma ideato da Maria De Filippi, la ragazza è entrata come fidanzata di Gabriele Pippo, figlio del celebre Pippo Franco. Il rapporto tra i due non era idilliaco già prima di entrare nel programma, ma le due settimane di separazione hanno acuito i problemi.

Durante il loro percorso a Temptation Island Vip, infatti, i due hanno avuto modo di vedere i comportamenti del partner, che ad entrambi non sono andati giù. Il falò di confronto di questa sera sancirà la fine della loro relazione, culminata con le lacrime di Gabriele Pippo, affranto dal flirt che Silvia ha portato avanti con un tentatore.

Chi è Silvia Maturani: età, lavoro e vita provata

Silvia Maturani è nata a Roma il 18 febbraio 1993 da padre italiano e madre domenicana. Per questo la stessa Silvia si definisce italo-domenicana. Dopo aver frequentato il liceo linguistico si è laureata in lingue, cercando però dopo gli studi di sfondare in altro settore lavorativo.

Silvia Maturani è infatti diventata Silvia Tirado quando ha scelto di voler fare la cantante, grazie alla passione per la musica che le ha trasmesso il padre. Il suo brano più noto è ‘Diablita’, prodotto proprio da Gabriele Pippo. Il suo cognome Maturani nasconde inoltre una possibile parentela con Martufello, celebre comico del Bagaglino e amico di Pippo franco che in realtà si chiama Fabrizio Maturani.