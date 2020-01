Simbolotto e Lotto 25 gennaio 2020 in live streaming: risultati in diretta (Video)

Simbolotto e Lotto 25 gennaio 2020 in live streaming: risultati in diretta...

Estrazioni Lotto e Simbolotto in diretta streaming alle ore 20 di sabato 25 gennaio 2020. La diretta YouTube dell’estrazione del Gioco del Lotto e Simbolotto di oggi, sabato 25/01/2020.

In questo articolo è disponibile il video per seguire le estrazioni in streaming con tutti i numeri vincenti del Lotto ed i cinque simboli estratti per il concorso del Simbolotto in tempo reale. Sul canale YouTube “Lottoamico” la diretta streaming con i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la cinquina del Simbolotto.

Per tutte le ultimissime notizie sui concorsi della Lotteria italiana clicca qui

Estrazioni Simbolotto e Lotto 25 gennaio 2020 in video streaming

Il Gioco del Lotto e Simbolotto in live streaming su YouTube alle 20.00. In questo articolo il player video per seguire l’estrazione di oggi live con gli ultimissimi aggiornamenti. Per la diretta di ItaliaSera.it con tutte le estrazioni di sabato 25 gennaio, invece, vi rimandiamo allo speciale con i numeri ritardatari, le quote e tutti i risultati.