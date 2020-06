Simbolotto oggi, martedì 23 giugno 2020: ecco i simboli vincenti appena estratti 

Come ben spiega la stessa Lottomatica, per giocare al Simbolotto basta includere nella propria giocata del Lotto/Lotto Più la ruota identificata con la S di Simbolotto. Nel momento in cui si effettua la giocata, verrà assegnata in maniera gratuita e casuale una combinazione di 5 simboli. La giocata sulla ruota ‘Tutte’ non prevede la partecipazione al Simbolotto.

L’estrazione della combinazione dei 5 simboli vincenti avviene tre volte a settimana (alle 20.00), con l’estrazione del Gioco del Lotto. Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, verranno estratti i 5 simboli vincenti.

Si vince in base al numero di simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e in base all’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto.

Ecco i numeri vincenti di oggi, martedì 23 giugno:

35-UCCELLO

12-SOLDATO

1-ITALIA

29-DIAMANTE

18-CERINO

(Ricordiamo che i numeri vincenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. Si declina quindi ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, invitando a controllare anche sul sito ufficiale del concorso e/o in ricevitoria)

Max