Simbolotto: tutti i simboli e numeri ritardatari. Estrazione sabato 29 febbraio 2020

Manca poco per tentare la fortuna con la nuova estrazione del Simbolotto, quella del sabato e l’ultima del mese. In tanti hanno già in mente su quali simboli e numeri puntare, ma forse sarebbe meglio lanciare un’occhiata ai simboli e numeri ritardatari in base alle ultime estrazioni.

In attesa di conoscere i numeri estratti, ecco l’aggiornamento della classifica del Simbolotto con i numeri e simboli ritardatari fino all’estrazione del 27 febbraio.

Simbolotto: classifica dei simboli ritardatari. Ecco su quali numeri puntare il giorno 29 febbraio 2020

In testa confermato il Vaso (7) con 29 turni a vuoto, a 27 i Fagioli (10) e in terza posizione a 24 la Scala (27), mentre è uscito l’Elmo.

Tris di conferme in seguito: il Piano (37), il Cacio (30) e la Gatta (3) sono ora a 20 assenze. Segue il Naso (16) che sale a 15 e la Pizza (24) che tocca quota 13. A chiudere la top ten ci sono la Luna (6) con 12 turni e la Rondine (45) con 11.

Vediamo la classifica dei i 10 simboli e numeri più ritardatari del Simbolotto: