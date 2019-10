Simona Ventura, chi è: età, carriera, altezza, vita privata, Stefano Bettarini, figli, Niccolò, Instagram

E’ senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più noti, amati e apprezzati del panorama mediatico: è Simona Ventura showgirl e conduttrice televisiva (e non solo), e donna di una vitalità e di una forza caratteriale e umana impari. Ma cosa c’è dietro il noto personaggio televisivo? Cosa sappiamo di lei, della sua vita privata, della sua famiglia e di cosa fa una volta che si spengono le telecamere?

Ecco dunque una sorta di excursus sulla vita di Simona Ventura, per poter conoscere, appunto chi è Simona Ventura in tutto e per tutto e non solo dal punto di vista professionale.

Chi è Simona Ventura: anni, figli, marito, fidanzato, le tappe della carriera, l’aggressione al figlio Niccolò

Simona Ventura è una delle donne più note della tivvù. Tra le presentatrici è tra le più conosciute e amate della televisione italiana ma non soltanto per le sue qualità professionali: accanto a queste, è nota per la sua proverbiale carica ed energia, per la sua forza caratteriale e per la spiccata umanità. Ma chi è Simona Ventura dietro il personaggio famoso?

Attraverso l’onestà e la qualità nel suo lavoro ma anche alla sua simpatia, alla sua competenza e alla sua bellezza Simona Ventura conquistato il cuore di milioni di italiani. Ma se volessimo indagare più a fondo, e sapere chi è Simona Ventura nella vita di tutti i giorni?

Simona Ventura è nata a Bologna il 1° aprile 1965, anche se da giovanissima si è trasferita con la famiglia a Torino. Gli anni torinesi sono fondamentali per lei, tanto che Simona ritiene essere questa la sua città.

Le sue prime apparizioni sono già significative. Da giovanissima prende infatti parte a qualche concorso di bellezza, riuscendo a vincere anche il titolo di Miss Muretto ad Alassio. E poi la prima svolta: nel 1988 ha partecipato anche a Miss Universo riuscendo ad arrivare sino al quarto posto.

Tuttavia la bellezza è solo una delle sue caratteristiche. La competenza, infatti, inizierà a far nettamente la differenza. Bella e capace, Simona Ventura infatti si approccia al mondo del giornalismo sportivo, sua altra grande passione, presso alcune emittenti minori per poi passare a TMC.

Chi è Simona Ventura: gli esordi. Dalla moda al calcio in Tv, poi la svolta con Pippo Baudo

E’ a TeleMontecarlo infatti che racconta i mondiali di calcio italiani del 1990 al seguito delle nazionali italiana e brasiliana. Ma non finisce qui. Dopo le Olimpiadi di Barcellona del 1992 c’è un nuovo sbocco professionale per lei, forse la prima vera grande svolta quando le sue prestazioni in tv vengono notate da un mostro sacro del piccolo schermo.

Intatti, Simona Ventura arriva a Domenica In voluta da Pippo Baudo. Qui la sua fama arriva al grande pubblico: ottiene grande notorietà e questo trampolino le permette di accrescere la sua esperienza televisiva con un’altra straordinaria partecipazione, l’anno successivo. Si tratta di uno dei programmi sportivi di punta di casa Rai, ovvero la Domenica Sportiva.

Sono gli anni in cui peraltro al in cui il programma sportivo della Rai è al clou della popolarità. Ma Simona Ventura non si ferma: rilancia e approda a un’altro dei programmi più seguiti in televisione. Infatti, dal 1994 a 1997 conduce Mai dire gol, insieme alla Gialappa’s Band su Italia 1. Su Mediaset ottiene poi una ulteriore consacrazione allargando il proprio background professionale.

Infatti negli anni successivi arriva alla guida di uno dei programmi più seguiti di Mediaset, ovvero Le Iene. Il successo per Simona Ventura è esorbitante, crescente e senza tregua. Ma arriva anche un’altra svolta, quella del passaggio alla Rai.

Simona Ventura: il passaggio alla Rai, Quelli che Il Calcio, Isola dei Famosi e il matrimonio con Stefano Bettarini

Nel Luglio del 2001 lascia le reti Mediaset per tornare in Rai come conduttrice del famoso programma di Raidue, “Quelli che il calcio”. Dopo due anni, nel settembre 2003 conduce la prima edizione del reality show “L’Isola dei Famosi”. E’ all’apice del successo e, contemporaneamente, anche la sua vita privata subisce una svolta sostanziale.

Infatti nel 1998 ha sposato il calciatore Stefano Bettarini con il quale ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo. Tuttavia la storia non durerà moltissimo e nel 2004 la coppia si è separata per poi divorziare nel 2008. In seguito a Simona è stata affidata anche una bambina, Caterina, che nel 2014 ha poi adottato.

Simona Ventura non si è poi risparmiata in TV. Dopo alcune avventurose esperienze fuori dai canonici canali classici, la bella Simona è riapprodata alla Tv di stato per The Voice of Italy con Elettra Lamborghini, Guè Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio. Tra programmi più in discesa e salti di emittenti varie, Simona Ventura continua a cavalcare il mezzo televisivo senza trascurare la vita privata. Oggi Simona, che è molto attiva su Instagram (qui il suo profilo: simonaventura) è fidanzata con l’intellettuale e bello Giovanni Terzi.

Nel passato di Simona Ventura anche alcune pagine molto dure: a parte il divorzio e le ruggini anche mediatiche col marito Stefano Bettarini, infatti, c’è stata la parentesi del figlio Niccolò che è stato aggredito e ferito con dieci coltellate, restando anche in prognosi riservata, dopo una serata in discoteca. Per fortuna, il ragazzo sta bene e, anzi, pare stia seguendo le orme della madre.

Manca davvero poco infatti per Niccolò Bettarini per prendere parte ad un programma TV, Il Collegio OFF, che debutterà il 16 ottobre.