Simone trono over, chi è: età e pretendenti

E’ arrivato da pochissimo, ma ha già catturato l’attenzione di diverse dame. Inevitabile visto il suo fascino. Simone ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne Over il 30 ottobre scorso. Al momento si sa poco sul suo conto, ma col passare delle settimane saranno svelati ulteriori dettagli sulla sua vita privata.

Simone Uomini e Donne trono over

Anche l’età è incerta, anche se nel corso della prima puntata ha fatto capire di avere intorno ai 40 anni. Sul suo conto si sono interessate già 5 dame, che nella puntata di oggi proveranno a conoscerlo meglio.

Soprattutto Valentina Autiero e Valentina F. hanno deciso di conoscere Simone. Valentina ha intanto iniziato ad analizzare la conoscenza: “O sono strana io oppure parlano troppo in fretta e si perdono per strada. Io gli ho dato dell’incoerente perché prima di mide che voleva conoscermi e il giorno dopo dice che non voleva più conoscermi”. Simone ha risposto: “Non sono stato coerente, ma ho semplicemente fatto delle scelte perché volevo dedicarmi a loro due”, ha concluso Simone di Uomini e Donne Over.