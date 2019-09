Sky, accordo con DAZN: ecco cosa succede, cosa vedere e dove. E in più due nuovi servizi per gli abbonati

Accordo di grande importanza tra i due competitor delle TV: da una parte Sky, e dall’altra DAZN. Infatti le due compagnie hanno trovato in queste ultime ore una soluzione di intesa generalizzata, che possa produrre un rafforzamento della intesa commerciale delle due, o per meglio dire una offerta più conveniente.

Quale? E’ presto detto. Arriva infatti una vera e propria svolta per ciò che comporta il modo in cui è possibile assistere ai programmi delle due grandi compagnie presenti nel nostro territorio. Quali?

Sky, accordo con DAZN: ecco cosa succede, cosa vedere e dove. Info su pacchetti e modalità di accesso

Si tratta di Sky e di DAZN, che tornano a unire le forze. Infatti, Sky ha stretto una doppia intesa con DAZN, che oltre a far riunire i due network in una sola entità, produce anche più vantaggi in termini di programmi da vedere che di vantaggio economico dei prezzi.

Come è noto, Sky offre infatti DAZN1 per vedere un gran numero di eventi sportivi (e non solo) ma anche altri servizi aggiuntivi. Infatti per gli abbonati arrivano anche due servizi gratuiti.

Come sappiamo, Sky ha ufficializzato l’importnate accordo raggiunto con DAZN. Dal prossimo 20 Settembre sulla pay tv satellitare sarà disponibile il canale DAZN1. In pratica con Sky saranno di visibili tutte le partite della prossima Serie A.

La nuova intesa con DAZN però non è l’unica buona novità di inizio stagione per gli utenti della TV satellitare. Ecco infatti altri due servizi a costo zero.

Il primo servizio riguarda WhatsApp. Sky ha aperto un suo account sulla piattaforma di messaggistica istantanea: i clienti potranno essere aggiornati sulle principali notizie sportive. Ad una news importante della giornata corrisponderà un messaggio in arrivo su WhatsApp.

In più, oltre a DAZN la tv satellitare ha stretto un accordo con Mediaset. I canali della televisione satellitare già da tempo sono visibili sul digitale, ma in più, tramite On Demand della pay tv si potranno vedere in streaming i contenuti di Mediaset. Su On Demand. E ora è attiva anche l’area Mediaset Play, con vari titoli tra reality show, documentari, e altro ancora.