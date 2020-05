Sky debutta come operatore telefonico: ecco l’indiscrezione sulla data

Sky si prepara a esordire sul mercato degli operatori di rete fissa con un debutto ipotizzato per il primo semestre del 2020. Il mese di Giugno in tal senso dunque potrebbe essere quello in cui l’azienda andrà a presentare la propria offerta nei dettagli.

Sky debutta come operatore telefonico

Già lo scorso anno si paventava un lancio previsto entro la prima metà del 2020. Lo stesso periodo veniva confermato di recente dallo stesso Maximo Ibarra, nuovo CEO di Sky Italia. Insomma Sky sembra proprio poter aver deciso.

E ora accanto alle indiscrezioni spunterebbe pure una data, anche se non ancora ufficializzata: il prossimo 16 giugno 2020.



Questo il giorno in cui Sky sbarcherebbe sul mercato della rete fissa con le sue prime offerte telefoniche. Tante le curiosità e gli interessi circa ciò che SKy potrebbe offrire. Ne potremo sapere di più in breve tempo: il 16 giugno è ormai imminente.