Smart working, via il tetto del 50% nella Pa

“Adesso non c’è più il tetto del 50% allo smart working, adesso ogni ufficio si può regolare come meglio crede per dare tutte le risposte alle famiglie e alle imprese che chiedono”. Così il ministro per la Pa Renato Brunetta al termine del Cdm sul dl reclutamento. Brunetta ha preso ad esempio il Superbonus 110% che “implica ancora una notevole mole di documentazione, se non ci sono gli uffici funzionanti questo bonus non si può fruire. Io voglio che il bonus venga fruito, sono 18 miliardi, che si faccia la rigenerazione termica degli immobili ma Pa deve essere efficiente con una parte da remoto strettamente necessaria e una in presenza assolutamente necessaria”.

“Entro quest’anno secondo il ministro ci sarà un equilibrato rapporto anche perché dobbiamo smaltire montagne di arretrati che si nono accumulati” ha concluso.