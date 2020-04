SMS e Whatsapp dall’Inps per aggiornare la domanda COVID19: attenzione alla truffa

Attenzione alla truffa, il monito arriva direttamente dall’Inps. In questi giorni d’emergenza e di insicurezza prolificano anche i malintenzionati che fanno leva sulla paura e il bisogno per estorcere denaro o dati personali. Le truffe ormai non sono solo porta a porta (presenti anche in questo momento), ma soprattutto online.

I social, Whatsapp e gli stessi SMS sono strumenti fondamentali in questo periodo di isolamento forzato, ma potrebbero essere anche il veicolo di alcune truffe ai danni degli inconsapevoli fruitori di internet. Come nel caso del raggiro che invita ad aggiornare la domanda Inps COVID19 indirizzando sul un link malevolo.

Truffa ai danni degli utenti, la raccomandazione dell’Inps

#Attenzione #InpsComunica In queste ore è partita una campagna di malware con invio di #SMS che invitano a cliccare su link per aggiornare la propria domanda COVID19 e installare una APP malevola. Questi SMS non sono inviati da noi. Non cliccate sul #link. https://t.co/HVNxTvAN01 pic.twitter.com/cXxsoOtcFi — INPS (@INPS_it) April 7, 2020

A rendere nota questo tipo di truffa è l’Inps stessa attraverso un comunicato: “In queste ore è partita una campagna di malware con invio di SMS che invitano a cliccare su link per aggiornare la propria domanda COVID19 e installare una APP malevola. Questi SMS non sono inviati da noi. Non cliccate sul link”.

E ancora: “A riguardo, si informa che tali SMS non sono inviati dall’Inps. Eventuali SMS che l’Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web. L’unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www.inps.it”. L’appello è quindi quello di non fidarsi di messaggi del genere e si rivolgersi immediatamente agli enti predisposti per accertarsi della veridicità dell’SMS.