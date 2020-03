Soliti Ignoti, puntata 8 Marzo Marianna da Napoli vince 26 mila euro, ecco chi erano gli ignoti e il parente misterioso

Altra serata da grandi emozioni quella di ieri sera su Rai 1 nel corso de I Soliti Ignoti: alla fine di una lunga ‘indagine’, nel noto programma degli ignoti condotto da Amadeus infatti si è registrata una interessante vittoria.

Ebbene, come saranno andate le indagini nella puntata di ieri? Come noto ai fan del game de i Soliti Ignoti, per vincere bisogna scoprire le identità nascoste e pure il parente misterioso. Ecco per appunto, cosa è accaduto il 8 Marzo?

Soliti Ignoti, puntata 8 Marzo Marianna da Napoli vince 26 mila euro

Nella puntata di domenica 8 marzo 2020, senza pubblico nel rispetto delle disposizioni per il Coronavirus, a indagare è Marianna da Napoli. L’amministratore di condominio arriva dal parente misterioso con un montepremi potenziale, ottenuto nella prima fase, pari a 52 mila euro.

Marianna non se la sente di raddoppiare e, per questo, vuole conoscere il grado di parentela. Il parente misterioso si chiama Nicolò, ha 79 anni ed è il papà di uno degli ignoti. Subito dopo dimezza, decidendo così di ragionare su quattro ignoti ma per 26 mila euro. Per la concorrente partenopea Nicolò è il padre dell’ignoto numero uno. La concorrente ha indovinato e si porta a casa 26 mila euro. aggiornamento ore 1.31

Invece sabato 7 marzo 2020 vi era in gioco Dafne da Terni . La concorrente accumulava 43 mila euro, prima della manche del parente misterioso.

Su otto ignoti Dafne ne vedeva cinque paragonabili al parente, e per questo decideva di non raddoppiare e scoprire il grado di parentela. Il parente misterioso si chiamava Franco, ha 75 anni ed è il padre. La concorrente dimezzava, giocando così per 21.500 euro ma chance di puntare solo su quattro ignoti. Dopo il confronto di ogni profilo degli ignoti col parente misterioso, Dafne puntava sul numero uno: ma Franco era il papà dell’ignoto numero otto e la concorrente tornava a Terni a mani vuote.

Nella serata di inizio weekend invece, venerdì 6 marzo 2020 in ballo vi era Fabiana da Napoli. La concorrente, riusciva ad accantonare 16 mila euro prima della fase del parente misterioso e voleva sapere chi era il parente misterioso: Daniele, figlio di uno degli ignoti.

Sceglieva dunque di non dimezzare scegliendo l’ignoto numero uno. In realtà Daniele era il figlio dell’ignoto numero otto. Niente da fare dunque per la concorrente di Amadeus.

