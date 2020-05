Space force, serie tv Netflix: quando esce in Italia streaming, trama e cast, numero episodi e Trailer (VIDEO)

Considerato come uno dei prodotti più attesi dalla piattaforma virtuale in streaming il già noto Space Force è una serie TV che gli esperti di genere e gli appassionati di serie e film in download stanno attenendo, in Italia, da un pò.

Ma quando esce in streaming su Netflix in Italia? E di cosa parla questa serie, e qual è il cast? Ecco tutte le informazioni e le anticipazioni.

Space force, serie tv Netflix: quando esce in Italia streaming, anticipazioni e attori nel cast

Netflix si prepara a dare il via a un prodotto che sembra destinato al successo: Space Force. Dall’idea dello showrunner Greg Daniels e l’attore Steve Carell nasce una trama originale per una serie Netflix che promette scintille.

Ma quando esce in streaming su Netflix Space Force? La data di uscita in Italia è il 29 maggio 2020.

Quanto alle anticipazioni su trama, cast, uscita del trailer e durata e numero degli episodi ecco quel che emerge.

Di cosa parla la serie TV Space Force? Trama e anticipazioni

Il prodotto parla del lancio di una nuova armata spaziale. L’idea della serie nasce da un fatto reale, una proposta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che nel giugno del 2018 annunciò di avere ordinato al Dipartimento della Difesa e al Pentagono di sviluppare, come dice il titolo Netflix, una Space Force: un sesto ramo delle forze armate incaricato di difendere gli Stati Uniti dalle minacce provenienti dallo spazio.

Space Force, attori, personaggi, trama e teaser

In attesa di capirci di più sulle maglie sottili della trama, Space Force non essendo ancora disponibile ha aumentato la sua attesa. Netflix ha diffuso negli scorsi giorni almeno un teaser.

Quali sono gli attori e i personaggi nel cast della nuova serie TV Netflix Space Force? Steve Carell non è l’unico volto noto tra i protagonisti della nuova creazione di Daniels. Tra le ultime new entry troviam Lisa Kudrow, protagonista di Good People. La Kudrow interpreterà Maggie Naird, la moglie del protagonista portato in scena da Carell, Mark R Naird.

Il cast principale della serie Netflix Space Force vedrà poi i seguenti attori:

il celebre John Malkovich è il capo consulente scientifico Adrian Mallory;

Ben Schwartz, è il consulente per i media, F Tony Scarapiducci;

Diana Silvers, è la figlia problematica di Mark, Erin;

Tawny Newsome è la pilota di elicottero Angela Ali.

Tra i personaggi ricorrenti durante la prima stagione di Space Force su Netflix troviamo invece:

Jimmy O. Yang, è il dottor Chan Kaifang;

Alex Sparrow, è Yuri “Bobby” Telatovich;

Don Lake, è Brad Gregory;

Noah Emmerich, è Kick Grabaston;

Fred Willard, è Fred Naird;

Jessica St. Clair è Kelly King.