SPID anche per i minori – Educazione digitale, AIDR: ecco la guida per l’attivazione

Onestamente, nel contesto di una società tecnologicamente avanzata, la digitalizzazione può offrire opportunità illimitate e, soprattutto, la possibilità di poter acceder a servizi, soprattutto pubblici, senza spostarsi dal proprio divano di casa.

Ecco, tutto ciò come dicevamo, nel contesto di una società tecnologicamente avanzata, dunque ancora lontana anni luce dalla nostra. Lo dimostra la Pa, dove il ‘blocco’ è sempre dietro l’angolo, senza contare poi sul fatto che, in Italia, l’accesso alla rete è a pagamento, e non tutti – incredibile ma vero – per via degli odiosi ‘monopoli’ delle varie aziende telefoniche, posson permetterselo.

In tutto ciò poi, ecco che dopo l’altrettanto ‘odiosa’ Pec, guai a chi non possiede lo ‘Spid’, quel terribile codice che ‘dovrebbe’ darci l’opportunità di poterci collegare, e ricevere dati, da tutti gli enti pubblici.

Ed ora la cosa peggiore è che dopo aver mandato in tilt milioni di anziani in tutto il Paese, la cosiddetta ‘cittadinanza digitale’, è andata ad abbattersi anche sui minori.

Ecco pronta una guida per i minori, utile anche per i genitori, che accompagnano i ragazzi nel percorso di cittadinanza digitale

Come spiegano infatti da Poste Italiane, “prosegue l’impegno per la promozione della cultura digitale con una serie di approfondimenti dedicati all’educazione digitale”.

L’associazione AIDR suggerisce di seguire sul sito di Poste Italiane come si fa

Dunque, spiega l’associazione AIDR, “Sul sito di Poste Italiane sono disponibili infatti, numerosi contenuti multimediali dedicati e webinar gratuiti per fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali.

Molto utile la guida per l’attivazione dello SPID per minori (Info Spid Minori) che può essere richiesta a partire dal compimento del 5° anno con una serie di informazioni su modalità, accessi, sicurezza”.

Ma non solo, prosegue la nota, “Nella fascia di età da 5 a 13 anni l’utenza SPID consente di accedere ai servizi online erogati dagli Istituti Scolastici che progressivamente saranno abilitati, mentre dai 14 anni il minore potrà chiedere l’accesso anche agli altri servizi on line abilitati”.

Infine, sul perché non se ne può fare a meno, “Lo SPID è ormai uno strumento essenziale non solo per interfacciarsi con la PA, ma anche per accedere in maniera semplice e veloce ad una serie di servizi e prodotti. Per approfondimenti su SPID per minori video Poste Italiane “.

Max