Sport, presentata in Campidoglio la Giornata Nazionale del Movimento per la Salute

Promuovere ed istituire la Giornata Nazionale del Movimento per la salute. È stato il focus del convegno che si è tenuto questa mattina in Campidoglio, nella Sala del Carroccio, promosso dall’Associazione Polo della Salute Method.

Hanno partecipato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che ha sostenuto l’iniziativa, l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, oltre a Ferdinando Bonessio e Daniele Parrucci, presidente e vicepresidente della Commissione Sport.

“Sport è salute ed è necessario mettere in campo azioni, politiche e misure per favorire e ampliare l’accesso alle palestre, alle piscine e agli impianti sportivi di tutto il territorio romano. Stiamo lavorando per Roma città aperta allo sport, collaborando con le associazioni e gli impianti sportivi. Perché lo sport è medicina naturale, benessere che vogliamo sia alla portata di tutta la cittadinanza. Promuovere ed istituire la Giornata Nazionale del Movimento per la salute, significa quindi realizzare una maggiore attività di educazione ad un sano stile di vita, per ogni fascia della popolazione con particolare attenzione a quella più anziana”, afferma la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

“Il tema dello sport ha un ruolo fondamentale per la promozione e prevenzione della salute che interessa varie fasce d’età e aiuta anche nel contrastare isolamento e solitudine. Auspichiamo una sempre maggiore collaborazione tra i professionisti dello sport e i professionisti della salute per arrivare ad un’integrazione socio sanitaria, a partire ad esempio dai centri anziani. Spero che questa proposta della settimana della salute possa riguardare più realtà possibili, coinvolgendo anche scuole e adolescenti che, soprattutto dopo la pandemia si trovano ad affrontare tanti disagi”, ha aggiunto Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute.

