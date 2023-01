Sport Roma – Bonessio: “La Giornata Nazionale del Movimento per promuovere la pratica sportiva a ogni età”

“Promuovere la diffusione dell’attività sportiva a tutte le età significa fare un grande investimento in termini di prevenzione con un conseguente contenimento dei costi sanitari e un miglioramento generale della qualità della vita.

Lo sport è infatti il mezzo più potente ed efficace per promuovere il benessere psicofisico perché favorisce la socializzazione e il senso di comunità, rappresenta un’esperienza formativa completa per i più giovani e attiva meccanismi di invecchiamento attivo nella terza età.

Per questo sostengo in modo convinto l’idea di istituire la Giornata Nazionale del Movimento per la salute così da incentivare uno stile di vita sano che non può prescindere da una giusta alimentazione e da una maggiore attività fisica. Un motivo in più anche per sperare che il Parlamento possa finalmente portare a compimento l’iter per il riconoscimento dello sport tra i diritti garantiti dalla Costituzione.

Come amministrazione comunale e come Presidente della Commissione capitolina Sport stiamo lavorando per supportare tutte quelle associazioni dilettantistiche che, non senza difficoltà in questo particolare periodo storico, sono impegnate nel far ripartire la pratica agonistica e amatoriale in favore di tutti cittadini romani”.

Così in una nota il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Nando Bonessio partecipando al convegno che si è tenuto questa mattina in Campidoglio nella Sala del Carroccio promosso dall’Associazione Polo della Salute Method.

