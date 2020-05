Stasera in tv, 13 Maggio 2020 su Mediaset: Tu sì que vales, Rogue One e Sleepers. Trama, cast, concorrenti, anticipazioni

Una triplice scelta che come al solito prova a dividere in tre parti molto ben delineate il pubblico di riferimento allo scopo di accrescere il proprio appeal verso il pubblico. Anche questa sera i canali Mediaset hanno in cantiere una programmazione televisiva, in prime time variegata e differente.

Che cosa vedremo su Canale5, e italia1 e rete4? Cosa bolle in pentola, quali i programmi?

Ecco tutte le anticipazioni relative alla scelta dei tre canali del Biscione con le relative differenze e specifiche, tra film noti, programmi affidabili e scelte di pellicole suggestive.

Canale5, ore 21.40: Tu si que Vales. Cosa succede stasera, replica, cast, giudici

Canale5 rilancia l’ultima edizione di Tu si que Vales, il talent show che vede partecipare diversi performer: come noto in qesta edizione la new entry è Sabrina Ferilli che ha il ruolo di rappresentare la giuria popolare, composta da cento votanti presenti in studio.

Come sappiamo a giudicare gli artisti vi è il quartetto composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, sempre pronti a mixare serietà e professionalità ma anche a farsi coinvolgere dale da gag o performance dei progagonisti.

Per la terza edizione consecutiva al timone dello show il trio formato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Italia1, ore 21.30: Rogue One: A Star Wars story

In questo caso su Italia1 vedremo il film di Gareth Edwards del 2016, con Felicity Jones e Diego Luna.

La pellicola racconta le vicende di un gruppo variegato di combattenti ribelli si lancia nel controverso tentativo di rubare i piani della Morte Nera e impedirgli in tal modo di guadagnare terreno e potere.

Un mix di adrenalina, pathos, fantasia e azione miscelata anche a una buona dose di sentimenti.

Rete4, ore 21.25: Sleepers. Trama e super cast del celebre film

Rete 4 invece sospende per un momento le news da prima serata e punta sul film di Barry Levinson del 1996, con un ricchissimo cast.

Ci sono infatti: Kevin Bacon, Brad Pitt, Vittorio Gassman, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Jason Patric.

Come sanno i fan della pellicola la trama racconta una New York molto particolare, quella degli anni Sessanta, con la chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il punto focale del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen.

Il luogo è rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio alcuni ragazzini però, per vincere la noia e la monotonia, si lasciano andare ad un giochino un pò pericoloso e senza volerlo, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in libertà, rientrano nel loro vecchio ambiente.

Il futuro è alle porte. E potrebbe, per, loro portare anche un vento nuovo di vendette.