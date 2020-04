Stasera in TV 14 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 14 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Nel pieno della lotta contro il Covid-19 anche questa sera, martedì 14 Aprile la televisione sarà la compagna di viaggio di tutti noi che, in Italia, siamo costretti a stare a casa e, magari, sul fare della sera, proviamo a prenderci un momento di relax, o magari per approfondire le vicende del coronavirus.

Cosa cosa c’è in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 14 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi

14 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 14/04/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è Il volo – un’avventura straordinaria, il concerto del 2015 all’Arena di Verona condotto da Carlo Conti. Mentre su Rai 2 arriva l’attesissima finale di Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente, il reality presentato da Costantino della Gherardesca. Invece su Rai 3 torna l’approfondimento di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

Questa sera, su Canale 5, la prima serata è nel segno di Harry Potter col prequel Animali Fantastici e dove trovarli. Su Italia 1, invece, arriva Il ciclone, la commedia con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Lorena Forteza. Torna su Rete 4 Mario Giordano col suo Fuori dal Coro.

Infine su La 7 torna Giovanni Floris con Di Martedì, mentre su Tv8 e Nove ci saranno rispettivamente Ben Hur e Shooter.

Stasera in TV martedì aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera martedí 14 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Il Volo – un’avventura straordinaria (Musica)

Su Rai Due, alle 21,20 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Cartabianca (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 Animali Fantastici e dove trovarli (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Il Ciclone (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Fuori dal Coro (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Di Martedì (Attualità)

Su Tv8, dalle 21,25 Ben Hur 2016 (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Shooter (Film)