Stasera in TV 16 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 16 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Con il proseguimento dell’isolamento e la lotta contro il Covid-19 anche questa sera, giovedì 16 Aprile la televisione sarà la compagnia di un tante e tante persone che, dovendosene restare in casa, sono alla ricerca della corretta informazione sulla pandemia e anche di un pò di relax.

Cosa c’è dunque in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 16 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi

16 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 16/04/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è Doc Nelle tue mani – Like (Fiction) , mentre su Rai 2 arriva Captain America: Civil War (Film). Invece su Rai 3 le emozioni di Sabato, Domenica e Lunedi’ 2012 (Film).

Questa sera, su Canale 5, la prima serata è nel segno di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (Film). Su Italia 1, invece, arriva Momentum 2015 (Film). Torna su rete4 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Infine su La 7 torna Piazzapulita (Attualita’) mentre su Tv8 ecco La notte dei record (Show) e su Nove ci sarà Ci vediamo domani (Film).

Stasera in TV giovedì 16 aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera giovedì 16 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Doc Nelle tue mani – Like (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Captain America: Civil War (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Sabato, Domenica e Lunedi’ 2012 (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Momentum 2015 (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,25 La notte dei record (Show)

Sul Nove, alle 21,25 Ci vediamo domani (Film)