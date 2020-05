Stasera in TV 17 Maggio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Che cosa ci propone oggi 17 Maggio? La tv ci offre ancora una volta diverse scelte di programmi e film.

Anche oggi la nostra serata la passeremo in molti davanti alla tv. Ma che cosa ci sarà in prime time per quanto riguarda le tv? Nella serata di oggi 17 Maggio cosa ci aspetta in tv Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata clou alle porte, in questo 17 maggio che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Leggi anche: Ascolti TV ecco chi ha vinto

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 17 Maggio? Ecco cosa c’è, questa sera 17/05/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 ecco L’allieva – L’apostolo americano (Fiction). Su su Rai 2 ecco Che tempo che fa (TalkShow) mentre su Rai 3 ecco Un giorno in pretura Rai – Gloria Rosboch truffata dall’amore (Inchieste).

Questa sera, su Canale 5, riecco Live Non e’ la d’Urso (Show) mentre su Italia 1 andrà in onda Single a nozze – Wedding crashers (Film). Appuntamento con Troy (Film) invece, su Rete 4.

Infine La 7 trasmetterà Non e’ l’Arena (Attualita’) mentre su Tv8 ecco I delitti del BarLume – La briscola in cinque (Film) e su Nove andrà in onda Little Big Italy (TalentShow)

Stasera in TV domenica 17 Maggio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 17 Maggio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 L’allieva – L’apostolo americano (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Che tempo che fa (TalkShow)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Un giorno in pretura Rai – Gloria Rosboch truffata dall’amore (Inchieste)

Su Canale 5, alle 21,21 Live Non e’ la d’Urso (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 2 Single a nozze – Wedding crashers (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Troy (Film)

Su La 7, alle 21,15 Non e’ l’Arena (Attualita’)

Su tv8 alle 21.15 I delitti del BarLume – La briscola in cinque (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy (TalentShow)