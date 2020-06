Stasera in TV 18 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Un giovedì sera pieno di spunti quello che ci aspetta in prima serata in tv nei canali in chiaro in viste dei riscontri dello share che, come sempre (questi gli ascolti tv di ieri).

La programmazione tv di stasera 18 giugno 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 5 – Basta un click (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,05 Paradise Beach – Dentro l’incubo (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Ogni cosa e’ illuminata (Viaggi)

Su Canale 5, alle 21,20 New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 14 – Sabbath (Telefilm

Su Italia 1, alle 21,30 Emigratis (Show)

Su Rete 4, alle 21,27 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Su La 7, alle 20,35 Chernobyl (Miniserie)

Su Tv8 alle 21,30 Un’estate da ricordare (Film)

Sul Nove, alle 20,05 Restaurant Swap Cambio ristorante (Reality).