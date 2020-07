Stasera in TV 23 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 23 Luglio 2020: un giovedì intrigante, davvero carico di varietà nei programmi che si propongono in prima serata oggi, tra film, special, serie e non solo. Che cosa ci aspetta nel prime time dei principali canali nazionali? Una bella prima serata in TV anche oggi 23/07/20. E che cosa c’è da vedere in prima serata, e quali sono le programmazioni dei film, serie e i principali programmi da gustarci quest’oggi?

Stasera in TV giovedì 23 Luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,25 Nessuno mi puo’ giudicare (Film)

Su Rai Due, alle 21,05 Hawaii Five-O – Stagione 9 Episodio 20 – Storia di una calibro 38 (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 In arte Patty Pravo (Musica)

Su Canale 5, alle 21,20 Temptation Island (Reality)

Su Italia 1, alle 21,30 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Legnanesi – 70 voglia di ridere c’e’ (Teatro)



Su La 7, alle 20,35 In onda (Attualita’)

Su Tv8 alle 21,30 Il Mistero di Ragnarok (Film)

Sul Nove, alle Sotto corte marziale (Film)