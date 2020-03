Stasera in TV 28 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

L’ultimo sabato del mese di Marzo 2020, quello che sarà ricordato come quello del coronavirus, e gli italiani si concedono ancora un’altra serata davanti alla tv per saperne di più, e non potendo uscire, anche per intrattenersi, per quel che si può.

Pertanto sera, cosa ci aspetta nel piccolo schermo? Cosa vedere in tv oggi 28 Marzo? Che cosa c’è in prima serata?

Come ovvio, il coronavirus, in TV tra TG e speciali sarà sempre in priorità, ma non mancheranno show e film. Stasera, dunque, che cosa vedremo?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 28 marzo in tv?Ecco cosa c’è, questa sera 28 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è VivaRaiPlay! – Il meglio (Show). Mentre su Rai 2, altra serata con N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 6 – Nel mondo reale (Telefilm). Invece su Rai 3 ecco Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata su Ciao Darwin – Terre desolate (Show). Mentre su Italia 1 ecco Pets – vita da animali (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Quarto grado (Inchieste).

Infine, su Tv8 arriva Agente 007 – Una cascata di diamanti (Film). Invece su Nove ecco L’ombra del sospetto (Film). Quanto La 7, invece, Intrigo Internazionale (Film).

Stasera in TV sabato 28 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera sabato 28 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 VivaRaiPlay! – Il meglio (Show)

Su Rai Due, alle 21,20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 6 – Nel mondo reale (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 Ciao Darwin – Terre desolate (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Pets – vita da animali (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Stasera Italia Weekend (Attualita’)

Su La 7, alle 21,15 Intrigo Internazionale (Film)

Su Tv8, dalle 20.55 Agente 007 – Una cascata di diamanti (Film)

Sul Nove, alle 21,25 L’ombra del sospetto (Film)