Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci stasera, 31 dicembre 2019, comodamente sui nostri divani? Dopo i fasti e i successi di alcuni dei programmi più in auge e in attesa che, ancora una volta, dati auditel alla mano nella giornata di ieri hanno vinto la gara degli ascolti, ecco che ci si prepara ancora alla solita carrellata di programmi da poter vedere. Già, ma quali?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per martedì 31 dicembre 2019. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV? Ecco tutte

Su Rai 1 in prima serata ecco L’anno che verra’ (Show), evento in piazza, tra musica e performances, per accogliere il nuovo anno e festeggiare il Capodanno in allegria.

Quanto a Rai 2, si festeggia l’avvicinarsi del 2020 con il bellissimo film Gli Aristogatti (Film), pellicola di animazione che racconta gli eventi del gatto Romeo e della sua aristocratica nuova comitiva di gatti.

Invece su Rai 3 ecco il 43o Festival del Circo di Montecarlo (Evento), show circense che avvicina gli italiani al nuovo anno all’insegna di un vero show.

Invece su Canale 5 Capodanno in musica (Musica), con Federica Panicucci, una festa in musica per il countdown verso il nuovo anno direttamente nelle case italiane.

Su Italia 1 The Blues Brothers (Film), fantastica e intramontabile pellicola che racconta gli eventi pirotecnici dei due fratelli in blues. Invece su Rete 4 ecco Harvey (Film), la storia di amicizia tra un quarantenne e un grosso coniglio bianco.

Infine, su TV8 Cirque du Soleil (Show), su Nove Earthflight Sorvolando il pianeta – Nord America, mentre su La7 invece ritorna Un povero ricco (Film).

Stasera in TV 31 dicembre 2019: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera martedì 31 dicembre 2019, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 L’anno che verra’ (Show)

Rai Due, alle 21,20 Gli Aristogatti (Film)

Su Rai Tre dalle 21,20 43o Festival del Circo di Montecarlo (Evento)

Su Canale 5, dalle 20,50 Capodanno in musica (Musica)

Italia 1, alle 21,20, The Blues Brothers (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Harvey (Film)

La 7, alle 21,15, Un povero ricco (Film)

Su Tv8, dalle 21,20 Cirque du Soleil: O (Show)

Sul Nove, alle 21.15 Earthflight Sorvolando il pianeta – Nord America (Documentario)