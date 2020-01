Ultimo venerdì e ultimo giorno del primo mese del 2020: Gennaio saluta e, dal punto di vista televisivo, prova a farlo con una serata in tv che si preannuncia spettacolare e carica di emozioni e varietà di programmi. Già, ma quali?

Stasera in TV 31 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera venerdì 31 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Il Cantante Mascherato (TalentShow)

Rai Due, alle 21,20 N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 11 Episodio 7 – Un Bijoux (Telefilm)

Su Rai Tre dalle 21,20 Viva l’Italia – 2012 (Film)

Su Canale 5, alle 21,21 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)



Italia 1, alle 21,20 La fredda luce del giorno (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarto grado (Inchieste)

La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 21,30 Alessandro Borghese 4 ristoranti (Reality)

Sul Nove, alle 21,25 I migliori Fratelli di Crozza (Show)