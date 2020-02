Eccoci ad uno dei giorni più decisivi dell’intera stagione televisiva: perchè, come in tanti ormai già sanno, ecco che arriva in tv il tanto amato, discusso e, da alcuni, osteggiato, Festival della canzone Italiana, ovvero Sanremo. Ci accompagnerà fino a sabato su Rai uno in prima serata, ovviamente. Ma a parte il Festiva, cosa vedere la tv?

Ecco che, per soddisfare tutti i palati, ci chiediamo cosa fa stasera in TV e cosa, oggi, 4 Febbraio è possibile gustarci nei vari canali. Di conseguenza, ritorna la guida TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Stasera in TV 4 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno alle 21,20 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (Festival)

Rai Due, alle 21,20 Big Hero 6 (Film)

Su Rai Tre dalle 21,20 cartabianca (Approfondimento

Su Canale 5, alle 21,21 Ma che bella sorpresa (Film)



Italia 1, alle 21,20 La pupa e il secchione e viceversa (Show)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarta repubblica (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Di Martedi’ (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,30 Il Mistero di Ragnarok (Film)

Sul Nove, alle 21,25 La leggenda degli uomini straordinari (Film)