Stasera in tv, Dunkirk su Canale 5 e Emigratis su Italia1: trama, cast, gag e anticipazioni

Una serata variegata quella di oggi 1 Giugno sui canali Mediaset che, al di là dello spazio sulla informazione legato al coronavirus con Quarta Repubblica, in onda oggi su Rete4, sceglie invece la via del film d’autore da un lato, su Canale5 e dell’ironia e delle gag su Italia1.

Ecco cosa accadrà, infatti, sui due canali Mediaset con trame, anticipazioni e analisi.

Canale5, ore 21.40: Dunkirk

Ecco dunque il film di Christopher Nolan del 2017, con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, e Aneurin Barnard.

Il film racconta di una ricostruzione dei fatti della nota evacuazione di Dunkirk, quando, agli inizi della Seconda guerra mondiale, migliaia di uomini delle truppe britanniche e delle forze alleate vennero circondate dalle forze nemiche.

Bloccati sulla spiaggia, con i tedeschi in avanzata, i soldati dovettero affrontare una situazione critica e dura : l’operazione di salvataggio che si realizzò passò poi alla storia con il nome di “miracolo di Dunkirk”.

Italia1, ore 21.25: Emigratis 3

Ancora una replica del fortunato e apprezzato prodotto di Pio e Amedeo il duo comico che ha fatto delle gag sugli ‘scrocconi’ alcuni dei passi principali e decisivi di una carriera e di un genere intero.

In questa puntata i due, che sono noti per aver ‘sfruttato’ e scroccato l’impossibile da personaggi famosi, calciatori, e star di tutto il mondo, vogliono puntare più in alto: vogliono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.