Stasera in TV, I Migliori Anni su Rai1, Il circolo degli inganni su Rai2: orario e anticipazioni

Questa sera sui canali Rai arrivano ben tre differenti programmi, come da tradizione, tagliati per tre diversi target di pubblico e con il chiaro e logico intento di poter accaparrarsi una fetta il più ampia e larga possibile di pubblico, sia in termini di share che sul piano della permanenza sul canale da parte del pubblico.

Come sempre rai1 rappresenta il primo punto focale per le scelte di tantissimi telespettatori, ed è soprattutto per questo che la differenza dei format si evince maggiormente in tal senso. E anche oggi arriva un programma ‘classico’ a cui il pubblico è affezionato. Quale? E quali saranno le scelte di rai2 e rai3? Andiamo a vederle insieme.

Rai1: 21:25 – I Migliori dei migliori Anni con Carlo Conti

La scelta che ha retto anche in precedenza, è confermata dalla Rai anche per la serata del venerdì 7 agosto. Carlo Conti presenta I Migliori dei migliori Anni, uno show musicale che consiste nella partecipazione di tanti ospiti per andare a ritroso nel tempo e rivivere le emozioni del passato, scandite da ricordi.

Rai 2 – 21:20 – Il circolo degli inganni

La scelta di Rai2 invece è diversa. con Il Circolo degli inganni, si parla di una storia piuttosto avvincente. Una sera come altre, Grant e la sua amata moglie Lori vengono invitati dai vicini Derek e bad una festa da loro organizzata. Grant è a conoscenza delle strane abitudini che caratterizzano tali party e avverte la moglie su quello che probabilmente sarà testimone. Lei accetta di partecipare, ignara di quanto accadrà di conseguenza sulla loro stessa coppia.

Infine, su rai3, alle 21:20 arriva un altro appuntamento con la grande storia. Paolo Mieli si porta tra i meandri de “La grande storia”, una serie di documentari di natura storica per informare lo spettatore che, in questo caso, vertono sul nazismo.