Stasera in tv, Presa Diretta: tutte le anticipazioni della puntata del 10 febbraio

Dopo le pirotecniche avventure sanremesi, il palinsesto tv torna regolare e, anche se Rai 3 non ha fatto molti sconti alla concorrenza ‘amica’, riparte in pompa magna anche uno dei programmi più seguiti: Presa Diretta.

Questa, lunedì 10 febbraio, dalle 21:20 riecco la nuova puntata di Presa Diretta l’approfondimento condotto da Riccardo Iacona. Al centro della puntata, gli smartphone. Ma non solo.

Come ben sappiamo, infatti, tutti oggi usiamo internet tramite cellulari, lasciando delle tracce. Cosa succede dei nostri segnali lasciati online?

I dispositivi digitali raggruppano tanti informazioni sui singoli cittadini: risalgono alle nostre preferenze, abitudini, alle nostre ricerche e richieste.

Così, veniamo subissati di link correlati, che elaborano le nostre preferenze in termini di ricerche nei ‘motori di ricerca’, per appunto, che riguardano per esempio il tipo di cibo preferito o i viaggi, oppure le nostre scelte in termini religiosi, politici o anche sessuali. Questo può influenzare i nostri comportamenti?

Ovvero, se internet ci inoltre, ingigantendole, informazioni che partono da una nostra ricerca, magari marginale, i nostro comportamenti possono subirne il fascino o l’indirizzo?

Presa Diretta oggi su su Raitre cercherà di chiarire questo tema anche tramite documenti e testimonianze esclusive, parlando dello scandalo di Cambridge Analytica e usando le parole Brittany Kaiser, la talpa che ha denunciato un dato: milioni e milioni di informazioni personali vennero utilizzate per propaganda elettorale negli Stati Uniti.

E poi, spazio a Shoshana Zuboff, autrice di un libro da milioni di copie in tutto il mondo e basato sulla privacy digitale.