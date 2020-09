Stati Uniti, gli incendi in Oregon

Numerosi incendi stanno colpendo in modo aggressivo la West Cost degli Stati Uniti, in particolare l’Oregon, dove oltre 4 mila chilometri quadrati di terra sono andati a fuoco e più di 500mila persone sono state evacuate. “Numeri che continuano a crescere”, ha detto Andrew Phelps, il direttore del dipartimento per la gestione delle emergenze dello Stato, riferendo che “gli incendi hanno esaurito le risorse statali” per fronteggiare la situazione. A tal proposito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato oggi una dichiarazione d’emergenza. Intanto a causa delle fiamme hanno perso la vita già quindici persone, di cui dieci in California del Nord, cinque in Oregon e nello Stato di Washington.

Mario Bonito