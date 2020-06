Stati Uniti, un altro video di un afroamericano ucciso dalla polizia

Dagli Stati Uniti, precisamente dal New Jersey, arriva un altro video che mostra l’uccisione di un ragazzo afroamericano disarmato da parte di un poliziotto. L’episodio è avvenuto il 23 maggio, due giorni prima del caso Floyd di Minneapolis. Nel video, che dura trenta minuti, si vede inizialmente una scena di ordinaria amministrazione.

Il sergente Randall Wetzel ferma il giovane afroamericano, Maurice Gordon, 28enne di New York, per presunto eccesso di velocità. L’agente, dopo aver chiesto le generalità, chiama un carro attrezzi perché l’auto di Gordon è in panne. L’agente fa attendere Gordon nell’auto della polizia e gli offre una mascherina e un passaggio dal meccanico. Dopo venti minuti circa Gordon esce dalla gazzella; il sergente gli urla di rimanere dentro. Dopo una breve colluttazione e dopo aver usato usato lo spray urticante, Wetzel spara sei colpi e uccide Gordon. Il video, girato da una telecamera sul cruscotto della voltante, è stato diffuso dalla procura dello stato del New Jersey. Il poliziotto è stato sospeso e la procura sta indagando sulla vicenda. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane abbia tentato di entrare due volte sul posto di guida della pattuglia.

Washington Post: mille persone l’anno uccise dalla polizia

Secondo un’indagine del quotidiano Washington Post, dal 2015 negli Stati Uniti la polizia ha ucciso con armi da fuoco 5400 persone, quasi mille persone l’anno. Quest’anno le persone morte per mano degli agenti sono 463.

Mario Bonito