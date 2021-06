Stato emergenza Covid, Galli: “Va mantenuto”

Prorogare o no lo stato di emergenza per Covid-19 oltre la scadenza del 31 luglio? Per Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, va mantenuto perché “non abbiamo ancora risolto l’emergenza”. Il dibattito “mi sembra assolutamente di ordine elettorale o di questo genere” ha detto durante l’intervento ad ‘Agorà’ su Rai3. “In un Paese in cui ogni Regione e ogni Provincia autonoma fa un po’ quel che gli pare dal punto di vista delle indicazioni organizzative”, come dimostra “l’esempio di Bolzano” che ha tolto l’obbligo di indossare le mascherina all’aperto, “mantenere una condizione in cui c’è teoricamente una maggiore capacità di controllo degli interventi di urgenza e di emergenza da parte del Governo, tutto sommato è rassicurante e necessario”.