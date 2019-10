Stefano Macchi, chi è il compagno di Anna Pettinelli: età, lavoro e vita privata

La sua corsa verso il falò di confronto è diventata quasi iconica: sguardo radioso, sorriso stampato e movenze quasi robotiche. Il ricongiungimento tra Stefano Andrea Macchi e Anna Pettinelli a Temptation Island ha fatto il giro del web, appassionando milioni spettatori. Oggi la coppia reduce dalla permanenza sull’isola ha fatto la sua comparsa a Uomini e Donne, per parlare di come va la loro storia a distanza di settimane.

Stefano Macchi e Anna Pettinelli sono infatti usciti insieme da Temptation Island, ma il loro falò non è stato di certo idilliaco. La speaker radiofonica, infatti, aveva chiesto urgentemente di rivedere il suo fidanzato dopo aver visto l’ennesimo video in cui l’uomo assumeva atteggiamenti di complicità con la tentatrice Cecilia. Nonostante le frizioni iniziali tra i due, la coppia ha deciso di uscire insieme e oggi si racconta a Uomini e Donne.

Chi è Stefano Macchi: differenza di età con Anna Pettinelli

La prima domanda a cui due vengono sottoposti è sempre la stessa: quanta differenza d’età c’è tra Stefano Macchi e Anna Pettinelli? La risposta è 18 anni. Nonostante la grande differenza di età i due si amano alla follia, come dimostra anche il loro percorso a Temptation Island. Mentre Anna Pettinelli era già nota al grande pubblico grazie alla sua lunga carriera da speaker radiofonica e conduttrice tv, il compagno Stefano Macchi non era così famoso.

Eppure l’uomo, di 44 anni, è un attore e doppiatore, anche se non ha mai coperto ruoli importanti. Amante degli animali e degli Avengers ha preso parte a due stagioni di Don Matteo con piccole parti e ora si appresta a sfondare nel mondo del cinema e della televisione. Il tutto sempre accompagnato dall’inseparabile Anna Pettinelli, con cui si è sposato alle Maldive in un matrimonio non riconosciuto in Italia.