Storie Italiane, in studio il caso di Samira El Attar. I nuovi dettagli emersi dalle interviste alla famiglia

Storie Italiane, in studio il caso di Samira El Attar. I nuovi...

Durante la trasmissione odierna su Rai 1 di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha continuato a parlare del caso di Samira El Attar, dopo le rivelazioni effettuate nella puntata di ieri.

In apertura di programma, la conduttrice ha anticipato che nuove rivelazioni sono emerse sulla vicenda in seguito a delle interviste che la redazione di Storie Italiane ha effettuato ai membri della famiglia di Mohamed e Samira El Attar.

Storie Italiane: chi è Samira El Attar, la donna scomparsa dal 21 ottobre a Stanghella. Il marito Mohamed, le scarpe, il portachiavi, il vizio del gioco

La cognata di Samira, in un video trasmesso durante la puntata, ha raccontato di aver chiamato Samira in un orario particolare . Mohamed diceva che Samira era andata ad un colloquio di lavoro. Gli orari delle due telefonate e le precedenti dichiarazioni di Mohamed presentano delle discrepanze sulle quali si è discusso in studio.

In merito al colloquio di lavoro di Samira, l’unica testimonianza è quella di Mohamed, ma non si hanno ulteriori conferme sul fatto che possa essersi tenuto davvero oppure no.