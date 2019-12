Storie Italiane, in studio la storia di Ioana e Laetitia: “Io passata per mamma cattiva”

Storie Italiane, in studio la storia di Ioana e Laetitia: “Io passata...

Durante la trasmissione odierna su Rai 1 di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele si è occupata in esclusiva della storia di Ioana, che dopo tre settimane ha potuto riabbracciare la figlia Laetitia, andata via di casa.

In un ricco reportage, la mamma Ioana ha raccontato che, dopo un primo rassicurante colloquio telefonico, ha potuto incontrare Laetitia per circa un’ora. “È contenta di rivedere me e la sua famiglia” ha ammesso la madre prima di incontrarla.

Storie Italiane: la storia di Ioana e Laetitia. La figlia riabbraccia la madre dopo tre settimane

“Sono passata per mamma cattiva” ha ammesso Ioana, parlando dei suoi sforzi per controllarla e gestirla, a volte con metodi duri. Questo ha portato la ragazza a rifiutare l’autorità della madre, andando via di casa.

In studio, Eleonora Daniele ha sollecitato gli opinionisti sul tema del rapporto fra genitori e figli. Mamma Ioana aveva saputo che la figlia Laetitia era stata adescata da un uomo, che l’aveva convinta a seguirlo. Grande preoccupazione nel momento in cui la ragazza è andata via, credendo alle parole di un uomo che si faceva chiamare, tra l’altro, con un nome fasullo.

“Quando l’ho vista mi è saltata in braccio e mi ha stretto molto forte” ha detto Ioana, raccontando l’agognato incontro. “Non chiederò mai a Laetitia cosa l’ha spinta a fare questo gesto” ha detto la mamma. “Ho sentito che lei ha capito di aver sbagliato. Una mamma capisce quando una figlia si pente di ciò che ha fatto. Ho chiesto alla struttura di poter avere mia figlia a casa a Natale”.