Supercoppa Italiana Juventus-Napoli, nuova inquadratura come alla Playstation

Non allo stadio, ma almeno i telespettatori si potranno divertire. Juve-Napoli, oltre allo spettacolo sul campo, offrirà una novità tecnologica. Nella partita in programma stasera, infatti, verrà presentata una nuova telecamera, che si muoverà su fili esterni, in grado di restituire la sensazione di giocare alla Playstation.

Il calcio virtuale ha creato un immaginario diverso rispetto al gioco del calcio, più frenetico e a tratti spettacolare. Playstation, che sarà sponsor principale della competizione, in accordo con la Lega, ha deciso così di installare una telecamera speciale, che verrà utilizzata per i replay e in particolari azioni di gioco, per regalare agli appassionati inquadrature che ricordano quelle viste sulla console.

Un nuovo punto di vista, una novità assoluta al debutto in Supercoppa Italiana. PS5 sbarca nel calcio reale. Intanto Juve e Napoli sono pronte a contendersi il primo titolo della stagione. I bianconeri ritrovano Cuadrado, guarito dal Covid, il Napoli farà affidamento su Lozano, sempre più decisivo nelle azioni degli azzurri.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

Juve (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso