Superenalotto e Lotto: ecco i numeri ritardatari. Estrazione del 23 gennaio 2020

Archiviata l’estrazione del martedì, siamo già proiettati per la prossima tornata di Lotto e Supernalotto. Aspettando l’estrazione dei numeri possiamo verificare la situazione dei numeri in ritardo, per trarne qualche consiglio in vista della prossima giocata. Vediamo allora come sono variate le classifiche dei numeri ritardatari al Superenalotto e al Lotto.

Per il primo gioco, rispetto all’ultima estrazione, i numeri ritardatari sono i seguenti.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 21 gennaio 2020

Al primo posto rimane il 69 con 77 estrazioni, seguito dal 27 che non esce da 72 turni. Al terzo posto il 24 assente da 65 turni, si continua con il numero 84 ritardatario da 48 turni e il 20 che manca da 46 giochi.

In classifica c’è poi il 18 che non esce da da 38 estrazioni e il 13 da 37 giochi. In bassa posizione, il 41 atteso da 35 turni, il 49 da 32 e infine il 15 che manca da 30 volte.

In sintesi i 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a ora:

69 77 27 72 24 65 84 48 20 46 18 38 13 37 41 35 49 32 15 30

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 23 gennaio 2020 per tutte le ruote

Per quanto riguarda invece il Lotto, in attesa dell’estrazione del 23 gennaio 2020 dobbiamo considerare la classifica dei numeri più in ritardo, rispetto all’ultima tornata del Lotto.

Palermo non lascia il primo posto, salendo a 158 assenze. Seconda piazza per Bari che attende il 7 da 124 turni e terza la ruota di Genova con il 38 (112 assenze).

Il resto, ben staccato, inizia con Genova col 45 e Cagliari col 59, entrambi a 84 assenze. Segue l’altro tandem, Bari con il 45 e Genova con l’83 a quota 83. Infine il trio di coda vede Torino con il 4 da 81 volte assente, Napoli che vuole il 16 da 80 turni, e di nuovo Torino con il 15 a quota 79.

Riassumendo ecco i 10 numeri più ritardatari: