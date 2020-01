Estrazioni SuperEnalotto Lotto Simbolotto martedì 21 gennaio 2020: i numeri vincenti

Estrazioni 21 gennaio 2020. I risultati dell’estrazione di SuperEnalotto, Lotto e Simbolotto in diretta su Italia Sera con tutti i numeri estratti oggi, martedì 21 gennaio 2020. Oltre a riportare i risultati dei principali concorsi della lotteria italiana in questa pagina riportiamo anche i numeri vincenti per il concorso del Simbolotto e gli aggiornamenti live dell’estrazione serale del 10eLotto.

A partire dalle 20.00 gli aggiornamenti in tempo reale con le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto con i dettagli relativi ai numeri estratti, i ritardatari e le quote per tutti i concorsi di martedì 21/01/2020. Per il SuperEnalotto la sestina vincente prevede un jackpot di 63.800.000 euro poiché nell’estrazione di giovedì non è stato registrato alcun ‘6’ o ‘5+1’.

Lotto estrazione 21 gennaio 2020

BARI 29 60 75 26 59

CAGLIARI 63 32 18 33 9

FIRENZE 41 46 35 45 67

GENOVA 5 42 69 58 68

MILANO 71 75 68 19 69

NAPOLI 83 59 46 6 77

PALERMO 54 5 68 43 10

ROMA 72 16 25 36 20

TORINO 52 42 21 39 22

VENEZIA 13 54 20 4 28

NAZIONALE 46 58 10 6 70

SuperEnalotto estrazione vincente 21 gennaio

Numeri vincenti 6 32 46 53 70 75

Numero Jolly 62

SuperStar 9

10eLotto estrazione martedì 21 gennaio

5 13 16 18 29 32 35 41 42 46 52 54 59 60 63 69 71 72 75 83

Numero Oro 29

Doppio Oro 29 60

Simbolotto oggi 21/01/2020

I numeri vincenti del Simbolotto di martedì 21/01/2020 sono i seguenti e sono estratti sulla ruota di Bari, ruota di riferimento per tutto il mese di gennaio 2020. Per gli ultimissimi aggiornamenti relativi al concorso del Simbolotto vi invitiamo a visitare la nostra sezione dedicata alle estrazioni live.