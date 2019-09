SuperEnalotto: oggi oltre 66 mln. Poi Lotto e 10eLotto

Al via con una nuova settimana carica di speranze ed ‘aspettative’ sul fronte delle estrazioni del SuperEnalotto, del Lotto, e del 10eLotto. In particolare, c’è ovviamente grande attesa per quell’insieme di numeri che andranno comporre la combinazione vincente del SuperEnalotto il cui jackpot, oggi, ha superato la ragguardevole cifra di 66 milioni (66.000.000) di euro.

Per quei pochissimi che ne masticano poco, ricordiamo che le cosiddette ‘ruote’ dove andranno poi a collocarsi i numeri estratti sono 11: dieci sono come da tradizione rappresentate dai diversi capoluoghi di provincia italiani (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, e Venezia) mentre, l’undicesima, è la ‘Nazionale’.

Intorno alle 20 ‘Italia Sera’ si collegherà in diretta per seguire l’estrazione dei numeri vincenti, sperando di portare fortuna a qualche nostro lettore… A più tardi!

Max