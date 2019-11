Superenalotto, tutti i numeri ritardatari. Prossima estrazione 14 novembre 2019

In attesa dell’estrazione del Superenalotto, ecco la top ten dei numeri che da più tempo non vengono estratti. In questa classifica i dieci numeri più ritardatari del Superenalotto fino all’estrazione del 14 novembre 2019.

Super Enalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il 14 novembre 2019

In testa c’è il numero 85 che non esce da 61 estrazioni. Si continua con il 3 assente da 53 turni e in classifica troviamo poi la coppia 2 – 23 da 50 turni mancanti all’appello.

In seguito troviamo il 74 (49 estrazioni a vuoto), il 69 atteso da 48 turni, e la coppia 22 e 27 mancanti da 43 giocate. In coda abbiamo il 6 assente da 42 turni e il 71 mancante da 38.

Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a oggi: