Svezia, Ibrahimovic torna in Nazionale: convocato per Belgio e Azerbaigian

(Adnkronos) – Ritorno in Nazionale svedese per l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Un nuovo viaggio di qualificazione è alle porte: l’obiettivo è raggiungere gli Europei in Germania nel 2024 e il ct della nazionale svedese Janne Andersson ha presentato le convocazioni per le prime due sfide, il Belgio e l’Azerbaigian, alla Friends Arena rispettivamente il 24 e 27 marzo. Oltre alla grande novità Ibrahimovic, torna anche il centrocampista dello Spezia Albin Ekdal. “Come mai ho pensato al ritorno di Zlatan? Ibra ha collezionato tre presenze un po’ più lunghe adesso al Milan e si sente pronto e in una forma decente anche se è stato fuori per un po’ di tempo. Quindi da quella prospettiva penso che possa aggiungere qualcosa, soprattutto in campo, ma anche a bordo campo”, ha detto Janne Andersson.