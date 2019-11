Siamo alla Finalissima di Tale e Quale Show. Il noto show del venerdì sera di Raiuno, condotto da Carlo Conti, è giunto al nono appuntamento. Ed è quello clou.

Infatti, oggi 8 novembre alle 21.25 sarà stabilito il vincitore del torneo dei campioni. A giocarsi il titolo sono 12 artisti che hanno già dato ampia prova della loro abilità: i vip saranno chiamati a ‘entrare’ nei panni dei grandi big della musica nazionale e internazionale. Ma chi è in vantaggio?

Tale e Quale Show, finalissima: oggi 8 Novembre si decreta il nome del vincitore del torneo dei campioni

In primis c’è Antonio Mezzancella, già vincitore dell’ottava edizione di ‘Tale e Quale’ con 132, seguito da Lidia Schillaci (vincitrice della puntata scorsa grazie alla interpretazione di Edith Piaf) con 125.

In terza posizione con 122 punti c’è Francesco Monte, vera sorpresa dell’ultima edizione di ‘Tale e Quale’. Poi Roberta Bonanno con 111 punti, Agostino Penna con 110, Alessandra Drusian con 104, Jessica Morlacchi con 97, Giovanni Vernia con 77 punti, Davide de Marinis con 75, Tiziana Rivale con 70, Vladimir Luxuria con 63 e chiude la graduatoria con 52 punti Massimo Di Cataldo.

In palio ci sono punti preziosi, grazie alla presenza di due giudici speciali: Gigi Proietti (già in passato giudice del programma) e Sergio Castellitto. I due ospiti affiancheranno quelli fissi e cioè Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Ma quali sono le esibizioni che i giurati valuteranno? I 12 protagonisti si dovranno interpretare nei seguenti artisti: Agostino Penna sarà Andrea Bocelli, Francesco Monte John Legend, Davide de Marinis ricordera’ Little Tony, Lidia Schillaci diventerà Whitney Houston, Jessica Morlacchi invece Mariah Carey, Tiziana Rivale sarà Agnetha Fältskog degli Abba.

Invece Antonio Mezzancella si trasformerà in Marco Mengoni, Massimo Di Cataldo si immedesimerà in Johnny Dorelli, Giovanni Vernia esegue Prince, Roberta Bonanno invece Claudio Villa, Alessandra Drusian imiterà Marcella Bella e Vladimir Luxuria avrà un pezzo di Alberto Camerini.

Chi vincerà incasserà 30mila euro che donerà a una Onlus benefica (in caso di ex aequo la cifra sarà divisa per i due o più artisti a pari merito). Ma ‘Tale e Quale Show’ non finisce qui.

Tale e Quale Show, finalissima: ma non finisce qui. Il 22 Novembre puntata speciale

Il 22 novembre andrà in onda il decimo e ultimo appuntamento con una puntata speciale dal titolo ‘Tali e Quali’: sul palco i migliori imitatori non professionisti, scelti tra tutti quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma.

Si esibiranno 12 ‘eccellenze’ che, sempre dal vivo e davanti a una super-giuria, lotteranno con le loro imitazioni di cantanti famosi per conquistare il titolo di ‘Tali e Quali – Campione 2019’.

Spazio infine ad alcuni aspetti del regolamento che determina la vittoria. La formula del programma, è immutata: i 12 artisti dovranno immedesimarsi in tutto e per tutto nei big della musica nazionale e internazionale tramite veri e propri travestimenti che, spesso e volentieri, lasciano a bocca aperta per la somiglianza tra imitatore e imitato. Inoltre i concorrenti cantano dal vivo e in diretta.

Al termine della puntata, dopo le fasi di votazione della Giuria e degli Artisti, che assegneranno gli ormai mitici “5 punti” a un concorrente rivale, arriverà il momento della irrinunciabile Classifica Finale che, di puntata in puntata, determinerà il secondo “Campione” di quest’anno.

È diventato oramai fisso l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che saranno protagonisti anche in quest’occasione, grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione.

