Tangenti: qui investono gli imprenditori, non sull’innovazione

“E un problema complesso, ma è bene iniziare a parlarne perché finiamola di essere provinciali e pensare solo alla corruzione locale, ai nostri problemucci, pensiamo a come il mondo cambia a seconda di come si rispetta o meno una legalità internazionale“.

Non sbaglia il procuratore del capoluogo lombardo, Francesco Greco, affermando che tale situazione è ormai purtroppo divenuto un fenomeno esteso a tutto il Paese.

Intervenendo alla presentazione del Bilancio di Responsabilità Sociale, il procuratore ha espresso una gravissima quanto reale denuncia, sostenendo che “chi si occupa di reati di corruzione internazionale viene visto come uno che vuole addentare all’economia del proprio paese, lo dico perché a Milano siamo pieni di processi di corruzione internazionale e vediamo gli effetti negativi che questa corruzione internazionale provoca sia nei confronti degli Stati vittime sia nei confronti delle nostre imprese che invece di investire in innovazione investono in tangenti“.

