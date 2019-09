Tarantino sbaraglia il box-office italiano

Dopo l’inaspettato exploit nei cinema del docu-film di Elisa Amoruso, ‘Chiara Ferragni – Unposted’ (oltre 500mila uro di incasso al primo giorno), come vedremo, già oggi si parla di un altro incredibile bagno di folla nella sale cinematografiche. E stavolta a catalizzare l’attenzione degli spettatori c’è ‘sostanza’: è infatti uscito l’atteso film di Quentin Tarantino, ‘C’era una volta a… Hollywood’. Come era del resto prevedibile, la pellicola interpretata tra gli altri da Leo Di Caprio e Brad Pitt ha staccato biglietti per ben 855.045 euro. Un debutto da record per Tarantino, che nemmeno in occasione dell’uscita di ‘Pulp Fiction’ aveva incassato una cifra simile.

Per il resto continua fare cassa la Ferragni, con altri 500mila di euro contati anche nel secondo dei tre giorni previsti di programmazione (poi migrerà su Amazon Prime e, tra 6 mesi, sulle reti Rai).

Quindi ‘It Capitolo due’ (102.893 euro per 8.406.023 complessivi dalla sua uscita), ed ‘Il Re Leone’ (86.958 euro ieri, sui 35.594.271 complessivi).

Ma attenzione, tutto questo accade in attesa di quello che sarà sicuramente il ‘duello’ autunnale più interessante, quando al box-office andranno a misurarsi l’atteso ‘Joker‘ e ‘The Irishman’ di Scorsese…

