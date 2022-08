Tatuaggi, Urban e Street Art: appuntamento a Roma dal 9 al 11 settembre con ‘Urban Land Tattoo Expo’

Giunta alla sesta edizione approda nel cuore della Capitale Urban Land, il solo evento che racchiude l’arte, la musica, lo spettacolo, lo sport e la cultura urbana e di strada.

Il festival completamente dedicato alla cultura metropolitana avrà luogo dal 9 al 11 Settembre presso Ragusa Off, una location esclusiva e straordinaria nel cuore di Roma. Tre giorni di sperimentazioni artistiche, scambio culturale, condivisione e creatività in uno spazio innovativo e coinvolgente all’interno del quale il confronto, la collaborazione, l’innovazione, l’originalità e l’esperienza svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione del concetto di arte.

Nato attorno alla Tattoo Convention – cuore pulsante (punto cardine) dell’evento – il progetto si è contraddistinto sin dal principio accogliendo numerose attività collaterali tutte con il comun denominatore della cultura Urban e Street.

Attualmente Urban Land è la Convention con il maggior numero di Tatuatori partecipanti in Europa, oltre 700, e più di 400 Performers delle varie discipline i quali daranno vita al festival.

6.000 mq di spazio in un unico ambiente destinati alla Tattoo Zone, all’interno del quale artisti del tatuaggio provenienti da tutto in mondo saranno a disposizione del pubblico accompagnati da esibizioni live sul palco.

Una giuria specializzata composta da 30 giudici professionisti premierà le migliori creazioni della tattoo convention, nomi del calibro di: Andrea Marchisio, Antonio Ragone, Brigante, Buster Duque, Diego D’Ayala, Evelin La Rocca, Emilian Big, Federico Costantini, Francesco Baio, Gianmarco Celli, Gino Scuro, Koji Yamaguchi, Livio Cortellessa, Lippo, Lorenzo di Bonaventura, Luca Natalini, Marcello Cestra, Max Santoro, Marco Bordi, Mat Aequilibrium, Michele Blunt, Nino Greco, Onny Somboon, Placido, Posco Losco, Raul De La O, Simone Pit Chirienti, Stizzo e Valentina Riabova.

Oltre alle sopracitate eccellenze, non solo italiane, saranno presenti altre Special Guest: Big Meas, Boris, Carlos Rojas, Flaks32g, Juan Sanchez, Kristina Taylor, Quang Pham e altri.

Si terranno numerosi Live Show, durante i quali si esibiranno: Angela Novelli, Pole Dancer la cui presenza è ormai affermata all’interno dell’evento; lo Zucco e Mr. Cartoon, due personalità incredibili del mondo Cosplay; Valeria Perrone in arte Ria, cantante sin dall’adolescenza e appassionata di musica la cui Winter Fire Beat scritta da Valerio Calisse e Dario Falasca ha accompagnato l’estate di tutti; dopo il grande successo ottenuto nelle scorse edizioni si riconferma anche il Body Painting con un live la cui direzione artistica sarà curata da Anna Lovato e tanti altri spettacoli.

Nell’area esterna, sottostante all’evento, una JAM composta da 20 Writers capitanata da Bone della TNT Crew, darà vita alle loro creazioni su pannelli dove ogni singolo Writer sarà libero di esprimere la propria creatività.

Special Guest di questa edizione, il quale si cimenterà nella realizzazione del portale di ingresso: Nicola Lucidi, in Arte Noah, giovane artista di origini romane il cui percorso, iniziato nel pieno della sua adolescenza si è poi consolidato trasformando la sua passione per l’arte in un vero e proprio lavoro.

Troveranno spazio in quest’area anche il Freestyle Rap e la travolgente Beat Box.

Restando in tema di arte, verrà nuovamente allestita, l’Area Museale in cui tatuatori, giudici e writers esporranno le proprie opere insieme alle stesse che parteciperanno al Contest Art (il Contest dedicato all’arte, al quale potranno aderire tutti gli artisti presentando un’opera completa al 90% il cui tema è quello della cultura urban e street e in cui dovrà comparire un papavero, il fiore icona di Urban Land).

Urban Land ospiterà oltretutto “Tatuaggi ai confini della realtà”, la 13° Edizione della Mostra di Humor Grafico, ideata, prodotta e organizzata dall’associazione FESTIVAL GRAFICO, composta da 100 disegni di 100 autori internazionali, provenienti da 35 paesi.

Si tratta di una mostra di alto livello culturale che mette a confronto le migliori matite internazionali inerenti al tema dell’evento. Un percorso visivo attraverso vignette, strisce e illustrazioni filtrate dallo sguardo ironico degli umoristi; un divertente spettacolo di immagini e di invenzioni atte a sollecitare anche la nostra fantasia.

Non mancherà la sezione dedicata agli Sport Urbani e di Strada che renderà l’esperienza di coloro che parteciperanno ancora più travolgente.

Sarà presente la Streetarts Family, associazione che vanta un’esperienza decennale nell’ambito delle discipline urbane di strada come il PARKOUR; uno spazio di rilievo spetta alla Street Bike Culture e alle BMX. I professionisti di My Fly Zone si esibiranno in acrobazie mozzafiato.

È stato dedicato ampio spazio allo Street Food, grande novità del Festival; cinque postazioni offriranno e copriranno ogni settore culinario mentre due cocktail bar provvederanno oltre alla vasta selezione di cocktail anche all’introduzione in esclusiva della nuovissima birra di casa Heineken: Heineken Silver.

Si conferma la presenza di Radio Roma, Partner Ufficiale di Urban Land Tattoo Expo Roma, con una postazione fissa che trasmetterà in diretta da Urban Land su tutti i suoi canali e seguirà giorno per giorno la manifestazione.

Ragusa Off sita in Via Tuscolana, 179 – Roma è facilmente raggiungibile con la Metro A (Fermata Ponte Lungo); con la Metro C (Fermata Lodi); dalla Stazione Termini e/o dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci (Fiumicino) tramite il treno regionale fino alla fermata Roma Tuscolana. I biglietti per Urban Land 2022 sono disponibili sia online, attraverso la biglietteria elettronica di CiaoTickets, sia presso il botteghino durante i giorni dell’evento.

Tutte le informazioni su Urban Land Tattoo Expo Roma 2022 sono disponibili sui canali social e il sito web:

WEB SITE: http://www.urbanland.it/

Max