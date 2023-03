Tempocasa, immobili gestiti da gruppo quasi raddoppiati in 2 anni

(Adnkronos) –

Gli immobili gestiti dal gruppo Tempocasa sono quasi raddoppiati in 2 anni, passando da 37.866 del 2020, a 54.270 del 2021, per arrivare fino a 66.705 nel 2022. E’ quanto emerge dal report 2023, presentato oggi. Le compravendite lo scorso anno sono state 784.486, in aumento rispetto alle 748.523 del 2021 e ”questo ci fa ben sperare per il 2023 e 2024”, afferma il direttore della comunicazione di Tempocasa, Valerio Vacca.

”E’ vero che il panorama è sicuramente differente” oggi, a causa ”dell’aumento dei tassi e del livello geopolitico, che hanno cambiato le prospettive. Però, anche se ci dovessere essere un decremento, vedremmo un mercato immobiliare frizzantino, che si attesta intono alle 700.000 compravendite”, secondo Vacca. In questo contesto ”i numeri di Tempocasa sono in crescita”.

Sul fronte della domanda emerge che le richieste di persone interessate a cercare una casa nel 2020 sono state 180.363 che sono passate 305.881 l’anno successivo e 337.495 nel 2022. Bene anche gli immobili gestiti dal gruppo, che passano da 12.791 del 2020 a 14.762 del 2021 e arrivano fino a 18.436 lo scorso anno.