Temptation Island: la Caldonazzo “schifata” per i modi di Andrea

A differenza di molte sue colleghe ha sempre mantenuto un profilo riservato (relativamente ad una professione che però contempla una continua esposizione mediatica) al punto che, l’annuncio della sua presenza in quel di ‘Temptation Island‘ ha spiazzato molti suoi fans. Ad ogni modo Nathalie Caldonazzo, affiancata dal suo Andrea Ippolito, ha scelto di partecipare, esponendo così il suo menage al pubblico giudizio e, soprattutto, alle ‘tentazioni’.

In tal senso c’è da dire giocando con il fuoco si finisce per scottarsi: a quanto sembra infatti, Ippoliti ha dimostrato fin da subito di gradire le ‘incursioni’ di Zoe, la sua corteggiatrice. Ma non solo, come hanno poi rivelato le immagini che la Marcuzzi ha mostrato alla bionda showgirl nel corso del secondo falò, il concorrente non sembrerebbe aver fatto nulla per evitare atteggiamenti scomodi. Anzi, una telecamera ha addirittura seguito l’uomo fino a quando si è ‘infilato’ nella dimora delle tentatrici (priva di telecamere), per stare con Zoe.

Una scena che ha mandato la Caldonazzo su tutte le furie: “Sono senza parole, ha toccato il fondo, non posso crederci” ha esclamato, per poi lasciarsi andare ad un forte gesto di rabbia, scalciando il pc ed aggiungendo “sono schifata”.

Non sappiamo ora cosa può accadere nelle prossime ore, se la donna convocherà un incontro o, come è accaduto per ‘Er Faina’ (Damiano), si dihciarerà pronta a ripartire…

Max