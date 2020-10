Temptation Island oggi 7 Ottobre 2020, indiscrezioni: Serena incontrerà Davide al falò

Che cosa bolle in pentola oggi, nella puntata del 7 Ottobre 2020 di Temptation Island? Come sempre inserita nel prime time di Canale 5, il reality preme su binari consolidati di trame, relazioni al bivio e corteggiamenti con una pepata indiscrezione: Serena incontrerà Davide al falò? Lʼappuntamento per scoprirlo è questa sera, con Alessia Marcuzzi, 7 ottobre in prima serata su Canale 5.

Temptation Island oggi 7 Ottobre 2020, indiscrezioni: cosa succede a Serena e Davide

La quarta puntata di “Temptation Island” si prepara a accogliere i suoi tanti fan a suon di colpi di scena. Si avvicina infatti la fine del percorso, le coppie protagoniste del docu-reality hanno conquistato nuove certezze o in altri casi nuovi dubbi, e stanno ancora ercando di capire le ragioni profonde dei loro patemi d’amore. L’appuntamento con Alessia Marcuzzi è mercoledì 7 ottobre in prima serata su Canale 5.

Sono 5 le coppie rimaste sull’Isola: Serena e Davide, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Francesca e Salvo. Si ipotizza fortemente una puntata di grido dove Davide ha chiesto un falò anticipato con Serena: accetterà di incontrare il suo fidanzato? Non soltanto. Un’altra coppia chiederà un confronto anticipato per chiarire i dubbi sulla propria storia.